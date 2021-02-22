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سفير أنقرة في بيروت يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني العلاقات الثنائية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.02.2021 20:42
آخر تحديث في 22.02.2021 23:45
سفير أنقرة في بيروت يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني العلاقات الثنائية

بحث سفير تركيا في بيروت هاكان تشاكل، الاثنين، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، أن زيارة السفير التركي لرئيس الوزراء اللبناني جاءت لوداعه بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى بيروت.

وأضاف أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وشكر بري السفير التركي على الجهود التي بذلها لتحسين العلاقات بين البلدين خلال فترة وجوده في لبنان.

كما شكر تشاكل رئيس مجلس النواب اللبناني على دعمه تطوير العلاقات اللبنانية التركية، مضيفا: "سيتذكرونني دائما كصديق للبنان".

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