أنقرة تدعو أثينا إلى اتفاق "بدلاً من المؤامرات"

دعا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الحكومة اليونانية للتوصل إلى اتفاق مع بلاده يعود بالنفع على كلا الطرفين، بدلا من المؤامرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماع لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وقال جليك مخاطبا الجانب اليوناني: "تدركون وندرك جيدا أنه لا طائل من تحالفاتكم مع الآخرين لحشرنا في الزاوية أو لإلحاق الأذى بالجمهورية التركية".

وأضاف أن "أفضل ما يمكنكم القيام به هو التوصل إلى اتفاق مع تركيا على أساس رابح ـ رابح".

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.