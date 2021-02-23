السلطات التركية تلقي القبض على إرهابية فرنسية مطلوبة بالنشرة الحمراء

ألقت قوات الأمن التركية القبض على إرهابية فرنسية كانت في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، مطلوبة بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول الدولي.

ووفقا لمعلومات من مصادر أمنية، فإن قوات الأمن ألقت القبض على إرهابية فرنسية "سارة طالب" في العاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر أن نتيجة تحريات مديرية أمن أنقرة وفرق مكافحة الإرهاب، أثبتت وجود الإرهابية في العاصمة أنقرة.

وبعد تعقّب دقيق تمكنت قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على الإرهابية على بُعد 200 متر من السفارة الفرنسية في أنقرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن "طالب" كانت تحاول التواصل مع السفارة الفرنسية من أجل العودة إلى بلادها.

وستقوم تركيا بترحيل طالب عقب إتمام الإجراءات القانونية بحقها.