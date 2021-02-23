إحصائية.. اليونان تعيد أكثر من 80 ألف طالب لجوء قسراً إلى تركيا

كشف نائب وزير الخارجية التركي أن اليونان أعادت قسرا أكثر من 80 ألف طالب لجوء إلى المياه التركية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، منتهكة بذلك أهم مبادئ التعامل مع المهاجرين وهو "عدم إجبارهم على العودة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها ياوز سليم قيران، الثلاثاء، في مشاركته في برنامج بعنوان "الاتجار بالبشر وحقوق اللاجئين" الذي نظمته أكاديمية العدل التركية في إطار رئاسة تركيا لمسيرة تعاون دول جنوب شرق أوروبا GDAÜ.

ودعا قيران المجتمع الدولي إلى مزيد من التعاون والتضامن من أجل توفير معيشة كريمة للمهاجرين واللاجئين.

وتابع قائلا: "للأسف بعض الدول تنتهك القانون الدولي فيما يخص التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، وقد زودنا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالوثائق التي تثبت انتهاك اليونان لحقوق المهاجرين واللاجئين".

وأشار قيران إلى وجود أكثر من 280 مليون مهاجرا و46 مليون نازحا ونحو 30 مليون لاجئا حول العالم حاليا.

وأوضح أن ملايين الأشخاص في سوريا وأفغانستان وميانمار ومناطق أخرى، اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب والمجاعة والفقر.

وأكد أن تركيا تحتضن كل من يلجأ إليها بغض النظر عن أعراقهم وأديانهم ومعتقداتهم، مبينا أن بلاده تحتل المرتبة الأولى عالميا في إيواء اللاجئين.

وتابع قائلا: "نستضيف نحو 4 ملايين لاجئ ومهاجر معظمهم من السوريين، ومع المساعدات التي نقدمها للنازحين في الداخل السوري، يصل عدد الأشخاص الذين تساعدهم تركيا إلى نحو 9 ملايين".

وأضاف أن تركيا أنفقت من ميزانيتها أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، لتحسين أوضاع السوريين المقيمين على أراضيها، وأنشأت 52 ألف مسكنا للنازحين في محافظة إدلب السورية.

وأردف قائلا: "الأزمة الإنسانية في سوريا بلغت مستويات مقلقة للغاية ولا يمكن ترك دول الجوار تتحمل بمفردها أعباء هذه الأزمة، لذا ندعو المجتمع الدولي لتقاسم الأعباء بشكل عادل".