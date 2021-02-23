تركيا: تحييد 4 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 4 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عملية تحييد الإرهابيين جرى أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام" لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة التركية، تمكنت من تحييد الإرهابيين الأربعة قبل تمكنهم من التسلل إلى المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من تنظيمي من "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض (بمحافظة الرقة)، ورأس العين (بمحافظة الحسكة) من الإرهابيين خلال العملية، ولا تزال جهودها متواصلة لحماية المدنيين شمالي سوريا، وتوفير حياة كريمة لهم.