تركيا تدعو لحماية تتار القرم وتشير إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان فيه

جدد نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران، الثلاثاء، موقف أنقرة الرافض للاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، مشيراً إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في شبه الجزيرة.

جاء ذلك لدى مشاركته في جلسة بشأن القرم، في إطار أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف.

ولفت كيران خلال كلمته إلى فشل الأمم المتحدة في مهمتها المتمثلة في حماية السلم والاستقرار الدوليين، في العديد من القضايا العالمية.

وأوضح أن الضم غير الشرعي للقرم، من قبل روسيا، يعد مثالا على ذلك.

وشدد على أن تركيا لم ولن تعترف بهذا الضم غير الشرعي، مؤكدا ضرورة احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

كما أكد ضرورة بذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود لحماية حقوق تتار القرم، مشيرا إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في شبه الجزيرة.

ولفت إلى منع زعماء تتار القرم من دخول وطنهم الأم، وإغلاق مجلس تتار القرم، وزيادة الاعتقالات والمحاكمات التعسفية.

كما أشار إلى ما يعانيه التتار من صعوبات على صعيدي التعليم والدين.

وضمت روسيا، القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري بشبه الجزيرة في 16 مارس/ آذار 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.