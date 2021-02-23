تركيا ترد على تحرش مقاتلات يونانية بسفينة أبحاث ببحر إيجة

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده ردت على تحرش 4 مقاتلات يونانية بسفينة تركية تجري أبحاث تقنية وعلمية في المياه الدولية شمالي بحر إيجة.

وقال أقار في تصريح صحفي الثلاثاء إن "المقاتلات اليونانية تنفذ تحرشات مستمرة، وتم الرد على التحرش الأخير في إطار القانون".

وأشار إلى أن موقف تركيا واضح حيال تحرش المقاتلات اليونانية بسفينة الأبحاث التركية، مضيفا "ما سنقوم به حيال هذه التحرشات واضح أيضا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تحرشت 4 مقاتلات يونانية بسفينة "TGG Çeşme" التركية التي تجري أبحاث تقنية وعلمية في المياه الدولية شمالي بحر إيجة.

واقتربت المقاتلات اليونانية مسافة 2 ميل بحري، لتطلق بعدها بالونات حرارية قبل أن تبتعد عن موقع السفينة.

وتواصل السفينة "TGG Çeşme" مهامها في المياه الدولية شمالي بحر إيجة، حتى الثاني من مارس/ آذار المقبل، ضمن إطار برنامجها السنوي للأبحاث العلمية والتقنية في المجال الهيدروغرافي.

ويأتي تحرش المقاتلات اليونانية بالسفينة التركية، بعد يومين من إعلان مصادر عسكرية تركية أن أثينا مارست العديد من الأنشطة لتصعيد التوتر في بحر إيجة بدءا من المناورات وحتى مهام الغواصات، منذ انطلاق "المحادثات الاستشارية" مع تركيا في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وزعمت اليونان قبل أيام أن الأبحاث التي تقوم بها السفينة التركية تعد "تصرفًا لا يسهل تحسين العلاقات بين البلدين".