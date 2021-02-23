طهران تكذب مزاعم تصريحات لظريف برفض الوجود التركي في سوريا والعراق

نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة تصريحات نسبت للوزير محمد جواد ظريف "رفض إيران الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق".

وقال مصدر في الخارجية الإيرانية للأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته: "هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للجدية ولا تستحق الإجابة عليها".

وفي وقت سابق، نشرت حسابات قناة العربية التابعة للسعودية على الإنترنت، تصريحات لوزير الخارجية الإيرانية زعمت فيها قوله: "نرفض الوجود العسكري التركي في العراق وسوريا، ونرى بخطأ سياستها في هذا الاتجاه".

وتم استخدام هذه الادعاءات من قبل وسائل إعلام أخرى، كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.