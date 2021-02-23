وزارة الصحة التركية: أكثر من 5 ملايين مواطن تركي تلقوا لقاح كوفيد-19

كشفت بيانات وزارة الصحة أن تركيا قامت بتلقيح أكثر من 5 ملايين شخص خلال شهر واحد، بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية.

وكانت حملة التطعيم بدأت باستخدام لقاح "كورونا فاك" الصيني بجرعة أولى في منتصف يناير/كانون الثاني عندما لقحت تركيا أكثر من 500.000 شخص في الأيام القليلة الأولى. ومنذ ذلك الحين حصل أكثر من 5 ملايين شخص على الجرعات الأولى، بما في ذلك 800.000 شخص تلقوا جرعتين منه، فيما تخطط تركيا لتحصين 13 مليون شخص بحلول مارس/آذار.

ويتلقى الجرعات الأولى من اللقاح حالياً المواطنون الذين يبلغون من العمر 65 عاماً وما فوق، في حين سيتم تخفيض الحد العمري تدريجياً إلى الفئات العمرية 40-49 و30-39 و18-29. وسيكون الأشخاص في الفئات العمرية ذات الأولوية الذين يختارون عدم تلقي اللقاحات الخاصة بهم آخر من يتم تطعيمهم إذا غيروا رأيهم.

كما تخطط البلاد كجزء من خارطة الطريق لإعادة فتح المدارس في 1 مارس، لتطعيم المعلمين في وقت لاحق من هذا الشهر. بعد أن أغلقت المدارس منذ مارس/آذار 2020 وسط مخاوف من تفشي المرض.

يذكر أن تركيا سجلت بسبب كوفيد-19 أكثر من 2.6 مليون إصابة وحوالي 27.700 حالة وفاة. ومنذ ديسمبر/كانون الأول فرضت الحكومة عمليات إغلاق وحظر تجول كامل في نهاية الأسبوع، وحظر تجول ليلي وقيود أخرى لمواجهة ارتفاع عدد الحالات.