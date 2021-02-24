أردوغان: مكافحة تركيا للإرهاب حق مشروع ومهمة إنسانية

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان، على أن مكافحة تركيا للإرهاب داخل البلاد وخارجها حق مشروع ومهمة إنسانية.

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن إصرار تركيا على الكفاح ضد الإرهاب يزعج أطرافا كثيرة في الخارج، وليس داعمي الإرهاب في الداخل فقط.

وقال: "عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها تركيا داخل وخارج البلاد حق مشروع ومهمة إنسانية".

وأكد أن تركيا ليست بصدد الحصول على إذن من أحد لأداء واجبات الأخوة والصداقة والإنسانية المفروضة عليها لوجودها في المنطقة منذ ألف عام.