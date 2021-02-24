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إنطلاق عملية "أرن-11" ضد بي كا كا الإرهابية في ولايتي بتليس وسيرت

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 24.02.2021 11:11
تشيع جنازة مواطن عراقي كان من بين ضحايا مجزرة غارة التي ارتكبها بي كا كا الإرهابي الأناضول تشيع جنازة مواطن عراقي كان من بين ضحايا مجزرة غارة التي ارتكبها بي كا كا الإرهابي (الأناضول)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، إطلاق عملية "أرن 11" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ولايتي بتليس وسيرت، في جنوب شرق البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن العملية تهدف إلى القضاء على الإرهابيين الذين تستخدمهم منظمة "بي كا كا" الانفصالية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن 781 عنصرا يشاركون في العملية من قوات النخبة في الدرك (كوماندوز) والقوات الخاصة في الشرطة والدرك والحراس الأمنيين.

وأكد أن عمليات "أرن" التي انطلقت في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي ضد "بي كا كا"، متواصلة بكل حزم بدعم من المواطنين من أجل القضاء على الإرهاب تماما داخل البلاد.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير الماضي.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.

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