البيان الختامي للاجتماع الخامس لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وتركمانستان

أصدر وزراء خارجية تركيا وأذربيجان وتركمانستان بياناً مشتركاً أكدوا فيه على أهمية وجود رؤية لخلق سلام شامل واستقرار، ومنطقة ازدهار مشتركة بين بلدانهم، وعلى ضرورة استخدام آلية ثلاثية لتعزيز إمكانيات وفرص التعاون متعدد الأطراف.

جاء ذلك في إعلان وقعه وزراء خارجية البلدان الثلاث، التركي مولود تشاوش أوغلو، والأذربيجاني جيهون بيراموف، والتركمانستاني رشيد ميريدوفت، الثلاثاء، بعد اجتماعهم الخامس من نوعه الذي انعقد بالعاصمة التركية أنقرة.

وأعاد الأطراف تأكيد التزامهم بالإعلانات المشتركة المعتمدة في الاجتماعات الثلاثية المماثلة التي انعقدت في 26 مايو/أيار 2014 في باكو و29 يناير/كانون ثانٍ 2015 في عشق آباد و28 أغسطس/آب 2015 بأنطاليا و19 يوليو/تموز 2017 بباكو.

وجدد الإعلان تأكيد الاحترام المتبادل والدعم القوي لسيادة وسلامة أراضي الدول الأطراف داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

ولفت الإعلان كذلك إلى أهمية منتديات التعاون القائمة بين تركيا وأذربيجان وتركمانستان مثل "قلب آسيا- عملية إسطنبول" وكذلك التعاون مع الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمجلس التركي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة الثقافة التركية الدولية (تركسوي)، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة.

كما أعربت الأطراف المذكورة عن التزامها بمواصلة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، والعنصرية، والتطرف، وكافة أشكال ومظاهر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمواد المخدرة، والأسلحة، والاتجار بالبشر، والجرائم الثقافية والتاريخية، والإلكترونية والهجرة غير النظامية.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية إعلان منظمة التعاون الإسلامي يوم 15 مارس/آذار "يوما دوليا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا"، كما تم الاتفاق على دعم جميع الجهود الدولية في هذا الشأن.

من ناحية أخرى أكد الإعلان أن القمة الثلاثية الرئاسية بين البلدان الثلاث والتي ستعقد في تركمانستان مهمة للغاية.

أهمية التعاون الاقتصادي

وأشار الإعلان إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الثلاثي وكذلك الأساس القانوني للشراكة الاقتصادية بين الدول المعنية.

واتفقت الأطراف على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي، واستخدام الإمكانات الحالية لتشجيع الاستثمار والتجارة، وكذلك التعاون من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة في مجالات الجمارك والطاقة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعة والزراعة والعلوم والتعليم، والثقافة، والسياحة، والبيئة.

الإعلان المشترك لفت الانتباه كذلك إلى أهمية الحفاظ على التعاون القائم بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الثلاث، مشيرًا أن وزراء الخارجية قرروا أيضًا مواصلة تضامن بلدانهم في مكافحة وباء كورونا المستجد(كوفيد-19)، بما في ذلك تأمين اللقاحات، وذلك من خلال المساعدة الطبية المتبادلة في حدود إمكانياتهم وقدراتهم.

في سياق ذي صلة أكدت الأطراف التزامها بالتعاون والتنسيق في التصدي لتفشي كورونا، وإدارة تداعياته على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بهدف الحد من آثاره السلبية على السفر الدولي والتجارة والنقل.

وشدد الإعلان كذلك على الحاجة إلى مزيد من تعزيز التعاون من أجل تحقيق مشاريع جديدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل وزيادة إمكانات العبور.

أهمية مشاريع النقل والبنية التحتية:

كما أكدت الأطراف أهمية الجهود المبذولة لتعزيز إمكانات النقل العابر بين تلك البلدان، بما في ذلك ممر النقل العابر لبحر قزوين من "الشرق والغرب"، مشددة على أهمية التشغيل الفعال للنقل البحري بين مينائي تركمانباشي (تركمانستان) وآلات (أذربيجان).

بالإضافة إلى ذلك ، أكدت الأطراف أن مشروع الخط الحديدي (باكو - تبليسي - قارس)، كجزء من طريق الحرير الحديث ، لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل النقل التنافسي بين آسيا وأوروبا ورحبوا باستعدادات نقل الركاب عبر ذلك الخط.

من ناحية أخرى، رحبت الأطراف المذكورة ببدء تنفيذ اتفاقية "ممر الترانزيت لابيس-لازولي"، الذي يهدف إلى تحسين العلاقات التجارية من خلال تسهيل عملية النقل وحركة المرور العابر، وخلق بعد جديد للتواصل الإقليمي.

الإعلان الذي أكد ضرورة تحسين البنية التحتية القائمة وخلق الظروف المناسبة لتطوير النقل الإقليمي والتجارة، شدد أيضًا على أهمية تطوير التعاون لضمان الربط الإقليمي في النقل والطاقة، مع مراعاة مساهمة مشاريع البنية التحتية في ازدهار واستقرار منطقة بحر قزوين.

الشراكة في مجال الطاقة:

الأطراف المعنية شددت كذلك في إعلانها المشترك على أهمية الشراكة في قطاع الطاقة، مجددة دعمها لمشاريع الطاقة التي تهدف لإيصال الغاز الطبيعي بأحجام أكبر من أذربيجان، وكذلك موارد الطاقة التركمانستانية إلى تركيا وباقي دول اوروبا.

ورحبت الأطراف بتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من أذربيجان وتركمانستان حول التنقيب المشترك عن الطاقة بين البلدين وتطوير الموارد الهيدروكربونية.

في سياق متصل شددت الأطراف على استعدادها للانتهاء من تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز وتسليم الموارد الهيدروكربونية للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية لكل من أذربيجان وتركمانستان ورفاهيتها، وتعزيز أمن الطاقة لتركيا وباقي أوروبا.

وأكدت الأطراف الحاجة إلى مزيد من التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والمساعدات الإنسانية الأخرى على أساس التراث المشترك للدول الثلاث.

وأكد الإعلان على تنظيم اجتماعات ثلاثية دورية من أجل الحفاظ على الحوار السياسي والتعاون والتنسيق حول القضايا الإقليمية والعالمية، وتقرر عقد الاجتماع المقبل في تركمانستان.