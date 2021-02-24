تركيا تنتقد تعمد الاتحاد الأوروبي عدم إدانة إرهاب تنظيم بي كا كا

أدان متحدث الرئاسة التركية تصريحات الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، حول دعم الاتحاد الأوروبي لحزب سياسي موالٍ لتنظيم بي كا كا الإرهابي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها إبراهيم قالن على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، الثلاثاء، ردًا على تغريدة مماثلة لستانو، أعرب فيها الأخير عن "قلقه حيال بدء أنقرة تحقيقات مع عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي" بالبرلمان، ومطالبته تركيا بـ"احترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان والحريات".

وقال قالن متهكماً ومخاطباً ستانو: "هلّا شعرت بالقلق ولو لمرة واحدة حيال جرائم تنظيم بي كا كا المدرج على قوائم الإرهاب من جانب الاتحاد الأوروبي، والذي قام بتصفية 13 جنديًا تركيًا بمنطقة غارا شمالي العراق، أم أن هذا سيدخلكم في مشاكل مع لوبي ذلك التنظيم بأوروبا؟".

ويوم 14 فبراير/شباط الجاري، عثرت القوات التركية على جثامين 13 مواطنا تركياً لدى مداهمة إحدى مغارات بي كا كا بمنطقة غارا في إطار عملية "المخلب-النسر 2" التي استمرت بين 10 ـ 14 من الشهر نفسه، وانتهت بتحييد 53 إرهابيا.

وبي كا كا المدرجة في لوائح المنظمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألفا، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.