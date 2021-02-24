وزارة الخارجية التركية تطلب إيضاحات من اليونان بعد اكتشاف مقبرة عثمانية

طلبت وزارة الخارجية التركية من اليونان إيضاحات حول اكتشاف مقبرة عثمانية تضم 201 قبرا، في شبه جزيرة خالكيديكي، الواقعة في شمال اليونان.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، قالت فيه إنه تم العثور على مقبرة إسلامية من العهد العثماني خلال أعمال بناء صالة رياضية في ساحة مدرسة بقرية "سيماندرا" التابعة لمدينة خالكيديكي.

وأضافت أن القنصل التركي في سيلانيك، أجرى زيارة إلى القرية المذكورة على إثر تلك الأنباء، وطلب جملة معلومات من السلطات اليونانية حول المقبرة.

وأشارت الخارجية إلى أنها علمت من السلطات اليونانية أنها نقلت رفات القبور إلى مستودعات دائرة الآثار التاريخية في خالكيديكي وأيناروز، دون إبلاغ تركيا بالأمر.

وأردفت: "بناء على تلك المعلومات، طلبنا مجموعة أمور من أثينا، من خلال استدعاء السفير اليوناني في أنقرة إلى وزارة الخارجية، وبواسطة السفير التركي في العاصمة اليونانية".

ولفتت أنها طلبت إيضاحات من اليونان بخصوص عدم إبلاغ أنقرة عن المقبرة في وقت سابق، ووقف أعمال البناء في المنطقة على الفور.

كما دعت إلى السماح بإعادة دفن رفات القبور في المنطقة ذاتها بما يتوافق مع شعائر الدين الإسلامي، ووضع إشارة تظهر أن المكان مقبرة إسلامية.