الأمم المتحدة ترعى اجتماعاً لمجموعة "5+1" حول القضية القبرصية

أعلنت الأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنها ستعقد اجتماعاً غير رسمي لمجموعة "5+1" حول القضية القبرصية، في جنيف، في الفترة من 27 الى 29 أبريل /نيسان المقبل.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوغريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وذكر البيان أنه "بعد المشاورات التي أجرتها مسؤولة الأمم المتحدة البارزة، السيدة جين هول لوت ، نيابة عن الأمين العام ، على مدى الأشهر العديدة الماضية، يعتزم غوتيريش عقد اجتماع غير رسمي لمجموعة (5+1) بشأن قضية قبرص في جنيف، من 27 إلى 29 أبريل/نيسان المقبل ".

وتضم مجموعة "5+1" حول قبرص الأمم المتحدة وشطري الجزيرة القبرصية والدول الضامنة الثلاث تركيا واليونان وبريطانيا.

وأوضح البيان أن "الغرض من الاجتماع هو تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للأطراف للتفاوض على حل دائم لمشكلة قبرص في أفق منظور".

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد الجزيرة التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تجرَ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في قبرص.

وتعاني جزيرة قبرص منذ عام 1974من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين.