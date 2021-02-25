الأمن التركي يتسلم أول مروحية "أتاك" محلية الصنع

تسلمت المديرية العامة للأمن التركي، أول طائرة مروحية من طراز "أتاك تي 129" محلية الصنع.

وأقيمت مراسم التسليم، الخميس، في شركة صناعات الفضاء والطيران "توساش" بالعاصمة أنقرة، شارك فيها مديرها العام، تمل كوتيل، والمدير العام للأمن، محمد أقطاش، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.

وفي كلمة له خلال مراسم التسليم، قال دمير، إن قوة تركيا على الطاولة وفوق الأرض، واستقلاليتها تتعزز بقدر زيادة نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية.

بدوره، أعرب أقطاش، عن شعوره بالفخر إزاء تسلّم أول مروحية محلية من طراز "أتاك تي 129".

وأشار إلى أنهم يهدفون لاستلام 9 مروحيات من الطراز نفسه، حتى نهاية عام 2022.

كما شهدت مراسم التسليم ولأول مرة، عرض مروحيات مسيّرة وأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية، إلى جانب عرض مروحية "غوكباي" والمزمع تسليمها لقوات حرس الحدود "الجندرما"، وجميعها محلية.

وتستطيع "أتاك" التحليق 3 ساعات بالوقود القياسي، وقطع مسافة 519 كيلومترا.

كما أنها قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من طراز "الرمح"، و12 صاروخا موجها من طراز "جيريت" المحلية، إضافة إلى 4 صواريخ "ستينغر" (جو ـ جو)، و76 قذيفة، ومدفع رشاش من عيار 20 مليمترا مثبت في المقدمة.