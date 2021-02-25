تشاوش أوغلو: تركيا تدين محاولة الانقلاب في أرمينيا

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو اليوم الخميس إن تركيا "تعارض أي نوع من الانقلابات، مهما كانت، وندين محاولة الانقلاب في أرمينيا".

وصرح تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري بيتر سزيجارتو في بودابست "نحن ضد الانقلابات ومحاولات الانقلاب في أي مكان في العالم". وأضاف أن منطقة القوقاز حظيت بفرصة استقرار وسلام لا ينبغي تفويتها.

وتحدث رئيس الوزراء الأرميني عن انقلاب عسكري يوم الخميس بعد أن طالبت هيئة الأركان العامة للجيش بالتنحي بعد أشهر من الاحتجاجات التي أشعلتها الهزيمة المذلة في نزاع إقليم قره باغ مع أذربيجان.

وأصدرت هيئة الأركان بيانا دعت فيه إلى استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وقعه كبار ضباط الجيش. جاء هذا التحرك نتيجة قرار باشينيان في وقت سابق من هذا الأسبوع إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة.

ووصف باشينيان بيان الجيش بأنه "محاولة انقلاب عسكري" وأمر بإقالة رئيس الأركان العامة، وحث الجيش على الاستماع فقط لأوامره ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع ودعمه.

وبعد وقت قصير من الإعلان، انضم باشينيان إلى حشد من أنصاره في ساحة الجمهورية. ووصف رئيس الوزراء الوضع في البلاد بأنه يمكن السيطرة عليه وأعلن أنه مستعد لمناقشة القضايا الملحة، مؤكدا أنه "ليس لدينا أعداء داخل أرمينيا".