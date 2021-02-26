سعيّد يثني على الروابط التاريخية المتميزة بين تونس وتركيا

أثنى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، على الروابط التاريخية المتميزة التي تجمع بين بلاده وتركيا.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لسفير تركيا بتونس، علي أونانير الذي أجرى زيارة لقصر قرطاج بمناسبة انتهاء مهامه، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ونوّه سعيّد بـ"الجهود التي بذلها السفير التركي لتطوير العلاقات التونسية التركية وتنويعها".

من جهته، أعرب السفير التركي عن "جزيل شكره وامتنانه للرئيس سعيد لما حظي به طوال فترة عمله بتونس من دعم وتعاون خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين"، وفق البيان.

وتُعد تركيا من أبرز الدول التي تدعم الانتقال الديمقراطي بتونس منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 إلى اليوم.

كما تُعد تونس وجهة للاستثمارات التركية، إذ توجد بها نحو 50 مؤسسة اقتصادية تركية في مجالات متعددة، ساعدت في خلق 2500 فرصة عمل.