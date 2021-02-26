وزير الخارجية التركي يزور المركز الإسلامي في العاصمة الكرواتية

أكد وزير الخارجية التركي وقوف تركيا إلى جانب مسلمي كرواتيا دائماً.

جاء ذلك خلال لقاء مولود تشاوش أوغلو، الخميس، مع ممثلي الجماعة الإسلامية في كرواتيا على هامش زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة زغرب.

وأكد تشاوش أوغلو خلال اللقاء وقوف تركيا وشعبها إلى جانب المسلمين في كرواتيا. وأعرب عن سعادته بلقاء ممثلي الجماعة الإسلامية في كرواتيا.

وتابع قائلا: "أحمل إليكم تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش وعامة الشعب التركي".

وأشاد الوزير التركي بمركز زغرب الإسلامي والأنشطة والفعاليات التي يقوم بها.

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الإسلامي في كرواتيا عزيز حسنوفيتش، عن سعادته بزيارة الوزير التركي لمركز زغرب الإسلامي.

ووصف حسنوفيتش زيارة تشاووش أوغلو للمركز بالحدث الكبير بالنسبة لمسلمي كرواتيا.

وتابع قائلا: "في عام 2016، أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى مركزنا، وتلك الزيارة أثبتت أننا جزء من الأمة الإسلامية".