وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع الرئيس الكرواتي

التقى وزير الخارجية التركي بالرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش الجمعة، في العاصمة زغرب ونقل إليه تحيات نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

أوضح مولود تشاوش أوغلو عبر سلسلة تغريدات على تويتر أنه تبادل مع ميلانوفيتش المستجدات الإقليمية.

وأضاف أنه أجرى لقاء منفصلا مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش.

ولفت إلى أن قدم شكره لبلينكوفيتش على دعم كرواتيا للشركات التركية العاملة على أراضي بلاده.

وأعرب تشاوش أوغلو عن استعداد تركيا لدعم كرواتيا في إعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال أواخر 2020.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، مدينة بترينجا الكرواتية أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 26 بجروح إضافة إلى أضرار مادية.

وثمّن الوزير التركي دور كرواتيا البناء حيال مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وعن لقائه مع رئيس البرلمان الكرواتي، غوردان ياندروكوفيتش، أوضح تشاوش أوغلو أن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، سيجري زيارة إلى كرواتيا بعد انتهاء وباء كورونا.

وأضاف: "نؤمن بقوة الدبلوماسية البرلمانية".

وفي وقت سابق الجمعة، عقد تشاوش أوغلو مؤتمرا صحفيا مع نظيره الكرواتي غوردان غرليك رادمان، في إطار زيارته الرسمية إلى زغرب التي تستغرق يوما واحدا.