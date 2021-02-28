الخارجية التركية تستدعي السفير الإيراني في أنقرة

استدعت وزارة الخارجية التركية، الأحد، السفير الإيراني في أنقرة محمد فرازمند، على خلفية تصريح لسفير طهران في بغداد اتهم فيه تركيا بانتهاك سيادة العراق.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن الخارجية التركية أبلغت السفير الإيراني رفض أنقرة الشديد للاتهامات الواردة في تصريح سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي.

وأضافت الخارجية أن ما تنتظره أنقرة من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها، بحسب المصادر.

والسبت، نشر موقع رووداو التابع لإقليم شمال العراق، مقابلة مع سفير إيران في العراق إيرج مسجدي.

وفي المقابلة دعا مسجدي تركيا إلى "مغادرة العراق واحترام أراضيه"، تزامنا مع مكافحة الجيش التركي لمسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وقال مسجدي "نرفض التدخل العسكري في العراق، وينبغي على القوات التركية ألا تشكل تهديدا أو أن تنتهك الأراضي العراقية".