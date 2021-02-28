فؤاد أوقطاي: انقلاب 28 فبراير اغتيال للإرادة الوطنية

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن انقلاب 28 فبراير/شباط عام 1997، يعتبر اغتيالا للإرادة الوطنية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أوقطاي على تويتر، الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لانقلاب 28 فبراير (انقلاب ما بعد الحداثة).

وأوضح أوقطاي أن انقلاب 28 فبراير يعتبر لطخة سوداء في التاريخ السياسي الحديث.

وتابع قائلا: "لم ولن نسمح لأي وصاية بالعودة مجددا، وذلك من خلال الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي رسخ أطر الديمقراطية والدستور المدني الذي نسعى لإعداده بهدف ترسيخ الديمقراطية والحريات".

وتحيي تركيا في 28 شباط/ فبراير من كل عام ذكرى انقلاب عام 1997، حيث عقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي في ذلك التاريخ، اجتماعا مهد لبداية ما بات يشار إليه في التاريخ السياسي باسم "انقلاب ما بعد الحداثة"

وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 يونيو/ حزيران 1996، برئاسة الراحل نجم الدين أربكان، اتهامات بـ "تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها، حيث أرغم على تقديم استقالته بعدها.