أردوغان يعلن "خطة عمل حقوق الإنسان" الثلاثاء

يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا الثلاثاء، عن "خطة عمل حقوق الإنسان" التي أعدتها وزارة العدل ضمن إطار رؤية "فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية".

وقد دُعي رؤساء الأحزاب السياسية للمشاركة في البرنامج الذي سينظم الساعة 13:30 في "مركز الأمة بيش تبه للمؤتمرات والثقافة" بالعاصمة أنقرة.

ومن المقرر أن تكون خطة عمل حقوق الإنسان بمثابة الوثيقة السياسية الأساسية للجمهورية التركية التي تستعد لدخول مئويتها الجديدة.

وتهدف الخطة في النهاية لـ "وضع دستور جديد ومدني"، لذلك فإن 2 مارس / آذار يعني في الوقت نفسه ميلاد للعمل الدستوري الجديد.

وتتكون الخطة من 11 مبدأً أساسيا و9 أهداف تهدف لرفع معايير حقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية هي:

يعيش الإنسان متمتعا بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها.

كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.

الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أسباب.

تقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الأنشطة الإدارية.

يحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.

لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة.

تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.

السير القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه وشخصية المسؤولية الجنائية.

لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي.

دولة القانون التي يحميها قضاء مستقل ونزيه، يتم تعزيزها في كافة المجالات كضمان للعدالة وللحقوق والحريات.

يجب أن يتمكن كل شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت من الوصول بيسر إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة. فالوصول إلى العدالة أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات.

أما الأهداف التسعة لخطة عمل حقوق الإنسان فهي كما يلي:

نظام أقوى لحماية حقوق الإنسان

استقلال القضاء وتعزيز الحق في محاكمة عادلة

قابلية التنبؤ والشفافية القانونية

حماية وتعزيز حريات التعبير والتنظيم والدين

تعزيز الحرية والأمن الشخصي

ضمان السلامة المادية والمعنوية للإنسان وحياته الخاصة

حماية أكثر فعالية لحقوق الملكية

حماية الفئات الهشة وتعزيز الرفاه المجتمعي

وعي مجتمعي وإداري رفيع المستوى بحقوق الإنسان

** ما تم إنجازه خلال عملية إعداد خطة العمل

شاركت كافة شرائح المجتمع في الدراسات، خلال عملية الإعداد لخطة عمل حقوق الإنسان التي نفذتها وزارة العدل واستمرت مدة عام ونصف.

وعُقد 53 اجتماعا و5 ورش عمل بمشاركة 1571 شخصا، بينهم ممثلو الجماعات غير المسلمة، من أجل خطة عمل حقوق الإنسان، التي أُعدت من خلال أخذ آراء جميع الشرائح في المجتمع.

وخلال هذه المرحلة عمل الحقوقيون والأكاديميون في الخطة نحو ألفين و380 ساعة.