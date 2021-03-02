أردوغان: يمكن لتركيا وفرنسا المساهمة في جهود الاستقرار الإقليمي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه يمكن لبلاده وفرنسا بصفتهما حليفين قويين في الناتو، تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في اتصال مرئي بين أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتابع قائلا: "يمكننا تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار والسلام في منطقة جغرافية واسعة بدءا من أوروبا وحتى القوقاز، ومن الشرق الأوسط حتى إفريقيا".

وأضاف: "هناك خطوات يمكننا اتخاذها بشكل مشترك في مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد بلادنا وسلامة مواطنينا وممتلكاتهم".

وأعرب الرئيس أردوغان عن ثقته بأن علاقات التعاون بين تركيا وفرنسا تتمتع بإمكانات كبيرة جدا.