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وزارة الخارجية الأمريكية تحيي استشهاد الجنود الأتراك الـ 33 في إدلب

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.03.2021 10:49
نصب الشهداء في جناق قلعة الأناضول نصب الشهداء في جناق قلعة (الأناضول)

تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى ذكرى استشهاد الجنود الأتراك الـ 33 في محافظة إدلب السورية قبل عام في غارة جوية سورية بدعم من روسيا.

وقال نيد برايس بريس، الثلاثاء، على تويتر: "قبل عام فقد 33 جنديا تركيا حياتهم، أثناء حمايتهم للأبرياء من المدنيين السوريين في إدلب من وحشية هجمات نظام الأسد وداعميه من روسيا وإيران".

وأضاف: "وإذ نحيي ذكراهم نعرب عن وقوفنا إلى جانب حليفتنا في الناتو تركيا".

تجدر الإشارة أن الجنود الـ 33 استشهدوا في 27 فبراير/شباط 2020 في غارة جوية نفذها النظام السوري في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، ما دفع القوات المسلحة التركية لإطلاق عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب وتكبيده خسائر فادحة في العناصر والعتاد.

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