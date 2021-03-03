أوقطاي: لا نستطيع تجاهل الحصار غير العادل على جمهورية شمال قبرص التركية

أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن بلاده لا تستطيع تجاهل الحصار غير العادل المفروض على جمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس وزراء شمال قبرص التركية، أرسان سانر، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، الأربعاء.

وشدد على ضرورة إزالة العقبات المصطنعة بشكل غير عادل على الساحة الدولية أمام قبرص التركية في أقرب وقت ممكن، معربا عن رفض بلاده الأحكام المسبقة التي تأخذ محل الحقائق في ضمير المجتمع الدولي.

ولفت إلى توقيع البلدين اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي لعام 2021، مضيفا: "هدفنا الرئيسي من الاتفاقية المبرمة هو الاستثمارات (في قبرص التركية)، وغايتنا هي المساهمة في إنشاء اقتصاد مكتفٍ ذاتيًا في قبرص التركية".

وتابع: "بهذه الاتفاقية، نخصص موارد جديدة بقيمة 2.5 مليار ليرة تركية (الدولار يساوي 7.4 ليرة) لجمهورية شمال قبرص التركية خلال العام الحالي، ونتوقع دعمًا إجماليًا يبلغ 3 مليارات و250 مليون ليرة، بما في ذلك المبلغ المحول من العام الماضي".