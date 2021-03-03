تركيا تبدي استعدادها لتقديم المساعدة لمتضرري زلزال اليونان

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب وسط اليونان اليوم.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها تشاوش أوغلو مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس بحضور وزير خارجية جورجيا دافيت زالكالياني، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

واطمأن تشاوش أوغلو خلال المكالمة الهاتفية على سلامة اليونانيين القاطنين في مدينة "لاريسا" التي ضربها الزلزال.

وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، مدينة لاريسا وسط اليونان.

وذكر معهد العلوم الأرضية في أثينا، أن الزلزال وقع على بعد 24 كلم شمال غربي لاريسا عند الساعة 12:16 (+2 ت.غ).

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 15 كلم، مشيرا إلى حدوث هزة ارتدادية بقوة 4.4 درجات بعد 3 دقائق.

وأشار إلى أن الزلزال شعر به سكان العاصمة أثينا، ولم يسجل أي خسائر في الأرواح حتى ساعة نشر الخبر.

من جهتها، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، إن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجات.