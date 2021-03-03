تشاوش أوغلو: يمكننا التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن أنقرة يمكنها التفاوض مع القاهرة بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاقية معها بهذا الخصوص.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو، الأربعاء، مع نظيره الجورجي دافيد زالكالياني، في العاصمة أنقرة.

وبخصوص طرح مصر مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر المتوسط في 18 فبراير/ شباط الماضي، أوضح تشاوش أوغلو، أن القاهرة أبدت احتراما للحدود الجنوبية للجرف القاري التركي، في الوقت الذي وقعت فيه اتفاقا مع اليونان عام 2020.

وأضاف أن مصر تواصل أنشطة المسح السيزمي داخل جرفها القاري دون الدخول في الجرف القاري التركي.

وتابع تشاوش أوغلو: "تواصل مصر احترام جرفنا القاري، ونحن نرحب بذلك".

وذكر أن تركيا ومصر تمتلكان أطول خط ساحلي على البحر المتوسط، مضيفا "بناء على سير العلاقات يمكننا التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص".

وبخصوص خطة عمل حقوق الإنسان في تركيا أكد تشاوش أوغلو أن بلاده ستوسع إطار الحريات وتساهم في تعزيز العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقال تشاوش أوغلو: "خطة عمل حقوق الإنسان بتركيا التي أعلنها الرئيس (رجب طيب) أردوغان، ستوسع إطار الحريات وتساهم في تعزيز العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "تهدف خطة العمل إلى إزالة أوجه القصور في تطبيق حقوق الإنسان، والترسيخ الأقوى لسيادة القانون واستقلال القضاء وحياديته".

وأشار إلى أن إعداد الخطة المذكورة تم مع الأخذ بالحسبان معايير المؤسسات الدولية مثل مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمحكمة الدستورية في تركيا.