أمينة أردوغان: مستمرون في إيجاد حلول توازن بين حياة المرأة الخاصة والعامة

قالت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركيرجب طيب أردوغان، إنهم مستمرون في إيجاد حلول توازن بين حياة المرأة الخاصة والعامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر اتصال مرئي، الخميس، في "قمة سيدات تركيا القويات" التي نظمتها مجموعة "تركواز ميديا" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأضافت أردوغان: "سنمضي قدما في انتهاج الأساليب التي تنسجم مع نسيجنا المجتمعي وتركز على هويتنا الوطنية".

وأكدت ثقتها بأن القوة المتزايدة للمرأة في تركيا ستسهم بشكل كبير في حل المشكلات العالمية.

وأوضحت أن مشاركة المرأة بأعداد متزايدة في آليات صنع القرار، ستؤثر إيجابا في مجرى الأحداث حول العالم.

وتابعت: "مع مضينا قدما نحو أهدافنا لعام 2023، فإن مصدر قوة خطواتنا الثابتة نابع أيضا من نسائنا".