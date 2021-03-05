القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان يشارك في تشييع شهداء المروحية المنكوبة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 05.03.2021 13:27
آخر تحديث في 05.03.2021 13:48
DHA DHA

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيشارك الجمعة في صلاة الجنازة على العسكريين الـ 11 الذين استشهدوا جراء تحطم مروحيتهم.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة في بيان، إن أردوغان سيشارك في صلاة الجنازة التي ستقام عقب صلاة الجمعة، في مسجد أحمد حمدي آقسكي، بالعاصمة أنقرة.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء رحلتها من ولاية "بينغول" إلى "بيتليس"، ما أسفر عن استشهاد 11 عسكريًا، وإصابة اثنين آخرين يتابعان علاجهما بالمستشفى، وحالتهما مستقرة.

وأرجع وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الحادث استنادا لمعلومات أولية، وشهود عيان، للأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قالت وزارة الدفاع التركية، إنه تم تحييد 5 إرهابيين من منظمة بي كا...
مختارات