أردوغان يشارك في تشييع شهداء المروحية المنكوبة

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيشارك الجمعة في صلاة الجنازة على العسكريين الـ 11 الذين استشهدوا جراء تحطم مروحيتهم.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة في بيان، إن أردوغان سيشارك في صلاة الجنازة التي ستقام عقب صلاة الجمعة، في مسجد أحمد حمدي آقسكي، بالعاصمة أنقرة.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء رحلتها من ولاية "بينغول" إلى "بيتليس"، ما أسفر عن استشهاد 11 عسكريًا، وإصابة اثنين آخرين يتابعان علاجهما بالمستشفى، وحالتهما مستقرة.

وأرجع وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الحادث استنادا لمعلومات أولية، وشهود عيان، للأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ.