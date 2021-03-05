أقار: تغير مفاجئ للأحوال الجوية وراء تحطم المروحية العسكرية في بيتليس

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الخميس، إنه بحسب معلومات أولية وشهود عيان فإن تحطم المروحية العسكرية بولاية بيتليس (جنوب شرق)، جاء بسبب سوء الأحوال الجوية "التي تغيرت بشكل مفاجئ".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، بعد وصوله إلى قيادة الفيلق الثامن بولاية ألازيغ (شرق)، رفقة رئيس الأركان العامة الجنرال يشار غولر، وقائد القوات البرية الجنرال، أوميت دوندار، حيث تلقى معلومات عن الحادث.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء تحليقها من ولاية "بينغول" إلى "بيتليس"، لافتة في بيان إلى أن الاتصال انقطع بها عند الساعة 14:25 بالتوقيت المحلي أثناء توجهها إلى قضاء تطوان في بيتليس.

وذكر الوزير كذلك أن "فريقًا سيبدأ تحقيقاته، اليوم، لتحديد السبب القاطع لهذا الحادث الأليم بعد فحص مفصل".

وأوضح أن "الحادث أسفر عن استشهاد 11 عسكريًا، وإصابة اثنين آخرين يتابعان علاجهما بالمستشفى، وحالتهما جيدة".

ولفت أقار أنه "منذ اللحظة الأولى للحادث تم حشد كافة الإمكانيات من المؤسسات والهيئات المعنية من أجل أعمال البحث والإنقاذ وإجلاء الشهداء والمصابين".

وأردف قائلا: "مصابنا أليم، وتركيا بأكملها في حزن شديد، وأسأل الله الرحمة لزملائنا الأبطال الذين استشهدوا في هذا الحادث الأليم، والصبر والسلوان لأقاربهم وعائلاتهم، وللقوات المسلحة التركية، ولشعبنا النبيل، والشفاء العاجل للمصابين".