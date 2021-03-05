وزارة الخارجية التركية تستنكر البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب

استنكرت تركيا ما جاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب وأعربت عن رفضها رفضا قاطعا القرارات التي لا أساس لها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، رداً البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية المنعقد في 3 مارس 2021، أن أعضاء جامعة الدول العربية يدركون جيدًا أن بعض دول الجامعة العربية تصر على اتهاماتها المستهلكة ضد تركيا للتستر على أنشطتها التخريبية.

وأفاد البيان أنه من الواضح أن القرارات اتُخذت دون إجراء مشاورات شفافة بين الدول الأعضاء وتم قبولها بالجامعة نتيجة ضغوط بعض الأوساط، إلا أن هناك بعض الدول الأعضاء أبدت اعتراضها عليها.

وأضاف بيان وزارة الخارجية التركية أن موقف تركيا المبدئي والحاسم معروف دولياً، وأنها من الدول التي تبذل أكبر جهد للحفاظ على السلام والاستقرار، مشدداً على أن الحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها من أهم أولويات تركيا في المنطقة.

وختم البيان بدعوة جامعة الدول العربية إلى إعطاء الأولوية لسلام ورفاهية الشعوب العربية، والمساهمة البناءة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، بدلاً من استهداف تركيا بادعاءات لا أساس لها من الصحة.