وزير الخارجية التركي يبدأ جولة تشمل تركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان

يقوم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو بجولة تشمل كلا من تركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان في الفترة بين 5-10 مارس/آذار 2021، وذلك استجابة لدعوات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان السيد رشيد ميريدوف، ووزير خارجية أوزبكستان السيد عبد العزيز كاملوف، ووزير خارجية جمهورية قيرغيزستان السيد رسلان كازاكباييف.

وفي إعلان لوزارة الخارجية أنه وفي إطار الزيارات، من المقرر أن يلتقي تشاوش أوغلو مع رئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس جمهورية قيرغيزستان صدير جاباروف، ورئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان أولوكبيك ماريبوف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان ساردور أومورزاكوف.

كما سيُعقد خلال الجولة الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط الاستراتيجية التركية الأوزبكية المشتركة والاجتماع الخامس لمجموعة التخطيط الاستراتيجية التركية القرغيزية المشتركة. ومن المزمع أيضاً أن يتم الافتتاح الرسمي للمبنى الجديد للقنصلية العامة التركية في سمرقند.

وفي الاجتماعات التي ستعقد بمناسبة الزيارات، من المتوقع أن يتم اتخاذ خطوات نحو تعميق التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.