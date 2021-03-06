أردوغان يشكر ستولتنبرغ على تقييمه الموضوعي حيال تركيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن شكره للأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، على تقييمه الموضوعي حول دور تركيا بالنسبة للأمن الأوروبي الأطلسي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان عبر تويتر، تعليقا على تصريحات صحفية لستولتنبرغ أكد فيها أهمية تركيا بالنسبة لحلف الناتو.

وأكد أردوغان في التغريدة أن تركيا ستواصل الإيفاء بكافة مسؤوليتها كعضو في حلف الناتو لخدمة السلام والأمن العالميين.

وفي وقت سابق السبت، قال ستولتنبرغ، إن تركيا التي لا تتمتع بعضوية الاتحاد والتي لها حدود مع سوريا والعراق، تلعب دورا مهما للغاية في الدفاع عن الناتو في حدوده الجنوبية الشرقية.

وأضاف أن "تركيا دولة مهمة للغاية وخاصة في مكافحة داعش".