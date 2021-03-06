ميركل تؤكد أهمية العلاقات "الشاملة" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، أهمية العلاقات "الشاملة والبناءة" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

جاء ذلك بحسب ما نقله المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت، في بيان بخصوص الاتصال المرئي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وميركل في وقت سابق الجمعة.

وأشار سيبرت إلى أن الزعيمين بحثا قضايا إقليمية عديدة، بما فيها مكافحة وباء كورونا، والوضع شرقي البحر المتوسط.

وقال: "أكدت المستشارة مجددا أهمية العلاقات الشاملة والبناءة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وأوضح أن أردوغان وميركل اتفقا على الحاجة إلى تقديم دعم كامل من الداخل والخارج لعملية تشكيل حكومة ليبية برئاسة المُكلف عبد الحميد دبيبة.

وشددت ميركل على أن القضايا الشائكة شرقي المتوسط يمكن حلها فقط عبر الحوار، وعلى أساس القانون الدولي.

ورحبت بالتصريحات المتعلقة ببدء المحادثات غير الرسمية المتعلقة بالقضية القبرصية برعاية الأمم المتحدة قريباً.