تركيا.. توزيع أكثر من 10 ملايين لقاح كوفيد-19 بجرعتيه الأولى والثانية

أعلنت وزارة الصحة أن عدد متلقي الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا في تركيا تجاوز حاجز 10 ملايين شخص.

وأوضحت الوزارة في موقعها على الانترنت، الاثنين، بلوغ عدد المتلقين للجرعة الأولى 7 ملايين و570 ألفا و595 شخصا.

وأضافت الوزارة أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية مليونين و442 ألفا و353 شخصا.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع الجرعات بلغت 10 ملايين و12 ألفا و948 جرعة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، الأحد، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و30 حالة.

فيما ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليونين و780 ألفا و417 حالة.

أمّا حصيلة المتعافين، فقد ارتفعت إلى مليونين و623 ألفا و924 بعد تسجيل 7785 حالة شفاء جديدة