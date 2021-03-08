تشاوش أوغلو: نواصل انتهاج سياسات تعزز مكانة المرأة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مواصلة بلاده انتهاج سياسات من شأنها تعزيز مكانة المرأة والحيلولة دون تعرضها للانتهاكات والعنف.

جاء ذلك في رسالة نشرها الوزير التركي، الإثنين، عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام.

وهنأ تشاوش أوغلو نساء بلاده في يومهنّ العالمي، مشيراً أن النساء رمز للمحبة والتضحية.

وأكد على أن العنف الممارس ضد المرأة جريمة إنسانية، داعياً للتعاون من أجل القضاء عليها.

وأضاف أن النساء لعبن دوراً هاماً وريادياً في مكافحة وباء كورونا.

وفي سياق متصل، شدد تشاوش أوغلو على مواصلة بلاده انتهاج سياسات من شأنها تعزيز مكانة المرأة.

ولفت إلى تعيين فيليز دينتشمان، أول سفيرة في تاريخ تركيا عام 1982، مبيناً أن وزارته تضم حالياً أعداداً كبيرة من النساء في مختلف المناصب.

وأشار إلى وجود أكثر من ألفين و500 سيدة في وزارة الخارجية التركية والممثليات التابعة لها حول العالم.