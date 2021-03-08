قالن: يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر ودول الخليج

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن بلاده يمكن أن تفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع مصر ودول الخليج.

جاء ذلك في مقابلة أجراها قالن مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية تطرق خلالها إلى تطورات العلاقات بين تركيا ومصر ودول الخليج، وأزمة منظومة الدفاع الصاروخية إس-400 بين أنقرة وواشنطن.

وأضاف قالن أنه لا توجد أي مشكلة لا يمكن حلها بين تركيا وبين أي دولة عربية.

وأشار إلى أن تركيا ترغب في التعاون مع مصر بخصوص ملفات شرق المتوسط وليبيا والقضية الفلسطينية، وأنه في حال اتخاذ خطوات بناءة بشكل متبادل فسيساعد ذلك في خفض التوتر بالمنطقة وتحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا وشرق المتوسط.

وأضاف قالن أن مصر لا تزال "قلب وعقل" العالم العربي وأنقرة تتفهم جيداً المشاكل الاقتصادية والأمنية لمصر.

وأكد أن الحوار بين الدولتين سيساهم في تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية بينهما.