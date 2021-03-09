الولايات المتحدة تطلب من تركيا استضافة محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية

قالت الولايات المتحدة إنها ستطلب من تركيا استضافة اجتماع رفيع المستوى لمحادثات السلام بين الأطراف الأفغانية في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام يضمن استقرار البلاد وانسحاب القوات الأمريكية دون تدهور الأوضاع.

ونشرت شبكة التلفزيون الإخبارية الرسمية في أفغانستان يوم الأحد رسالة وجهها وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إلى الرئيس الأفغاني "أشرف غني" بالاقتراحات الأمريكية الأربعة حول عملية السلام في أفغانستان.

وجاء في الاقتراح الأول: "يجب على الأمم المتحدة عقد اجتماع لوزراء خارجية ومبعوثين من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند والولايات المتحدة لمناقشة نهج موحد لدعم السلام في أفغانستان".

وقال "بلينكن" في الاقتراح الثاني: "طلبت من السفير زلماي خليل زاد، أن يقوم بمشاركتكم وكذلك مع قادة طالبان، بتحضير مقترحات مكتوبة تهدف إلى تسريع المناقشات حول تسوية تفاوضية ووقف إطلاق النار".

وشدد "بلينكن" على أن الولايات المتحدة تؤيد ضرورة بذل جهود للحد من مستويات العنف المرتفعة في البلاد، والتي تقوض عملية السلام الهشة.

وأضاف: "لقد أعددنا اقتراحاً معدلاً لخفض العنف خلال 90 يوماً، يهدف إلى منع هجوم الربيع من قبل طالبان، ويتزامن مع جهودنا الدبلوماسية لدعم تسوية سياسية بين الطرفين".

وكان "خليل زاد" قد زار أفغانستان الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع القادة الأفغان، في محاولة لإحياء عملية السلام المتعثرة مع تصاعد العنف في الدولة التي تمزقها الحرب وتتناقص مهلة انسحاب القوات الأمريكية منها.

ومن المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة من أفغانستان في مايو/أيار، لكن تصاعد القتال أثار مخاوف من أن يؤدي خروج القوات الأمريكية السريع من البلاد إلى فوضى أكبر مع استمرار تعثر محادثات السلام بين حكومة كابول وطالبان.

يذكر أن المحادثات بين الأطراف الأفغانية بدأت بعد اتفاق فبراير/شباط 2020 بين طالبان والولايات المتحدة، حيث حدد هذا الاتفاق جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد مقابل ضمانات أمنية.

وأصرت كابول على وقف دائم لإطلاق النار وهو مطلب لا يزال المتمردون يرفضونه حتى الآن.

وأعلنت أنقرة مؤخراً أن تركيا ستواصل دعم الأمن في أفغانستان. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأسبوع الماضي، في ذكرى مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إن تركيا تساهم في أمن أفغانستان وستُبقي على تواجدها في البلاد طالما طلب أشقاؤها الأفغان ذلك.

وكان البرلمان التركي وافق أواخر عام 2020 على اقتراح لتمديد انتشار القوات التركية في أفغانستان لمدة 18 شهراً كجزء من مهمة دعم الناتو في الدولة التي مزقتها الحرب.

ودخل التشريع الأولي حيز التنفيذ في 6 يناير/كانون الثاني 2019، حيث سُمح للحكومة التركية بإرسال قوات إلى أفغانستان لدعم المهمة التي يقودها الناتو.

ويشارك حوالي 12000 جندي أجنبي من 28 دولة من حلفاء الناتو و 14 دولة شريكة أخرى في دعم مهمة الناتو في أفغانستان. كما يمنح التشريع الذي أقر لأول مرة عام 2015 الحكومة الأفغانية حق السماح بنقل أفراد الجيش الأجانب من وإلى أفغانستان عبر تركيا.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وأفغانستان إلى عام 1919، وهو العام الذي نالت فيه أفغانستان استقلالها. ثم أصبحت سفارة تركيا أول تمثيل دبلوماسي يتم افتتاحه في العاصمة الأفغانية كابول. وعزز البلدان علاقتهما بشكل أكبر بتوقيع اتفاق التحالف التركي الأفغاني في 1 مارس/آذار 1921.