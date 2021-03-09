تركيا.. أحكام بالسجن المؤبد على الضالعين في اغتيال السفير الروسي السابق بأنقرة

أصدرت محكمة تركية، الثلاثاء، قرارات بحق 28 متهما بينهم زعيم تنظيم "غولن" في قضية اغتيال سفير روسيا السابق لدى أنقرة أندريه كارلوف، عام 2016.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد المشدد مرتين على شاهين سوغوت، الذي كان "مشرفا" على قاتل كارلوف، ضمن صفوف التنظيم الإرهابي.

كما حكمت بالسجن المؤبد المشدد مرتين على صالح يلماز، لإعطائه تعليمات الاغتيال لقاتل السفير.

وأنزلت المحكمة عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق الاستخباراتي السابق وهبي كورشاد أكالين، لتسريبه معلومات عن كارلوف، إلى تنظيم "غولن" الإرهابي.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، قُتل السفير كارلوف خلال افتتاح معرض للفنون بأنقرة على يد مولود مرت ألطنطاش، وهو ضابط شرطة خارج الخدمة مرتبط بتنظيم "غولن"، قُتل أثناء مواجهة مع الشرطة.