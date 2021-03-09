تركيا تعرب عن قلقها من استهداف منشآت سعودية بهجمات

أعربت تركيا عن قلقها إزاء الهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية مؤخرًا، وعلى رأسها استهداف ميناء "رأس التنورة" ومنشأة "أرامكو" بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي في مدينة الدمام.

ودعت وزارة الخارجية التركية، في بيان الثلاثاء، إلى الوقف الفوري لتلك الهجمات، معربةً عن تمنياتها بالسلامة للشقيقة السعودية وشعبها.

والاثنين، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، استهداف "مطار أبها" السعودي، بصاروخ باليستي.

كما أعلن سريع في بيان، استهداف منشأة تابعة لشركة "أرامكو"، وأهداف عسكرية في السعودية بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية.