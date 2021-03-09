تشاوش أوغلو يبحث في أوزبكستان اجتماع المجلس الاستراتيجي

يبحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، مع نظيره الأوزبكستاني عبد العزيز كاميلوف، الاستعدادات لعقد الاجتماع الثاني للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة لتشاوش أوغلو الذي يزور طشقند حاليا، قبيل اجتماع "مجموعة تخطيط الشراكة الاستراتيجية" بين وفدي البلدين.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنهم سيبحثون الاستعدادات من أجل عقد الاجتماع الثاني للمجلس الاستراتيجي بين البلدين، وبحث القرارات التي تم اتخاذها في القمة الأولى ولم توقع حتى الآن.

وأعرب في كلمته عن شكره لنظيره الأوزبكستاني لحسن الضيافة ومرافقته في جولته على الأماكن التاريخية بالبلاد في الايام الماضية.

من جانبه، أكد كاميلوف في كلمته عن العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلاده بتركيا، أنّ أوزبكستان لم تعقد "اجتماع مجموعة تخطيط الشراكة الاستراتيجية" و"اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" إلا مع تركيا.

والأحد زار تشاوش أوغلو، ضريح أمير تيمور المعروف باسم "تيمورلنك"، مؤسس الدولة التيمورية (1370-1507)، في مدينة سمرقند، حيث كان في استقباله نائب رئيس الوزراء عزيز عبد الحكيموف، ووزير الخارجية عبد العزيز كاملوف، ومحافظ سمرقند أركين تورديموف.

كما زار تشاوش أوغلو، ضريح إسلام كريموف أول رئيس لأوزبكستان.