وزارة الدفاع الأمريكية تعزي تركيا في شهداء تحطم المروحية

تقدمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بتعازيها لتركيا في حادثة تحطم المروحية جنوب شرقي البلاد، التي أسفرت عن استشهاد 11 جندياً تركياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، في تغريدة على تويتر مساء الاثنين، إن "البنتاغون يأسف لحادثة تحطم المروحية المأساوية الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن مقتل جنود أتراك في جنوب شرق تركيا".

وتابع: "نتقدم بأحر التعازي إلى تركيا حليفتنا في الناتو على الأرواح التي فقدتها ونتمنى من القلب الشفاء العاجل للمصابين".

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء رحلة داخلية جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن استشهاد 11 عسكريا، وإصابة اثنين آخرين يواصلان علاجهما بالمستشفى، وحالتهما مستقرة.

وأرجع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الحادث استنادا إلى معلومات أولية، وشهود عيان، "للأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ".