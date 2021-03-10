العلاقات التجارية ومكافحة "غولن" الإرهابي تتصدر مباحثات تشاوش أوغلو خلال جولته الآسيوية

يجري وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو جولة إلى وسط آسيا بدأها في 6 مارس/ آذار الجاري وشملت تركمانستان وأوزبكستان وتنتهي بقيرغيزستان.

وأجرى تشاوش أوغلو خلال زياراته للدول المذكورة عدة لقاءات ومباحثات تركزت حول تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي، إضافة إلى عدة ملفات ثنائية وإقليمية.

وفي أولى محطات جولته زار تشاوش أوغلو تركمانستان حيث التقى رئيسها قربان قولو بيردي محمدوف، كما عقد اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف.

وخلال الاجتماعات أشاد تشاوش أوغلو بعلاقات البلدين مشيراً إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا فقد زاد حجم التجارة الثنائية بين البلدين

وأضاف " نعمل لزيادة تعزيز علاقاتنا هذا العام، وسنقوم بزيارات ثنائية وعقد قمم على مدار العام."

وأوضح تشاوش أوغلو أنه تناول مع نظيره التركمانستاني الاستعدادات للزيارات الثنائية والثلاثية المنتظر إجراؤها هذا العام، والاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها، والعلاقات الثنائية بجميع جوانبها، إذ ينوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة تركمانستان في يونيو/ حزيران المقبل تلبية لدعوة نظيره قربان قولو بيردي محمدوف.

وبين أن قمة منظمة التعاون الاقتصادي ستعقد 28 نوفمبر/تشرين الثاني في تركمانستان.

عقب إتمام زيارته لتركمانستان توجه تشاوش أوغلو إلى أوزبكستان حيث التقى رئيسها شوكت ميرزيوييف ووزير الخارجية عبد العزيز كاملوف.

وترأس الوزيران اجتماع "مجموعة تخطيط الشراكة الاستراتيجية" بين وفدي البلدين، في العاصمة طشقند كما وقعا على برنامج التعاون بين وزارتي خارجية البلدين للفترة 2022 -2023، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمات الترجمة بين وزراتي خارجية تركيا وأوزبكستان.

وأوضح تشاووش أوغلو أنهم راجعوا خلال الزيارة مسألة تطبيق القرارات المتخذة والاتفاقيات الموقعة في القمة الأولى (بأنقرة عام 2017) بين البلدين، مؤكدًا بدء التحضيرات لعقد القمة الثانية.

وقال: "هناك العديد من الاتفاقيات التي نتفاوض للتوقيع عليها في القمة الثانية التي ستعقد مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة لأوزبكستان، وأرغب في الوصول إلى الصيغة النهائية إلى الاتفاقيات والتوقيع عليها على هامش القمة مع الأخذ بعين الاعتبار الأفكار والاقتراحات من الجانب الأوزبكي".

وأعرب عن رغبة تركيا في البدء بالمفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقية تجارة حرة شاملة بعد الانتهاء من التوقيع على اتفاقية التجارة التفضيلية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.54 مليار دولار في 2019، وحقق 2.1 مليار دولار العام الماضي، رغم تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أنه بحث مع نظيره الأوزبكي تعزيز روابط النقل، والصناعات الدفاعية، وقضايا عسكرية وأمنية، إضافة إلى التعاون التعليمي والثقافي، والأبعاد الأخرى للعلاقات بين البلدين.

ولفت إلى اهتمام أوزبكستان بمنتجات الصناعات الدفاعية في تركيا، مبينا أن المسيرات والمدرعات التركية تحظى باهتمام أطراف دولية عديدة، لجودتها وأسعارها المنافسة.

وعلى هامش الزيارة افتتح تشاوش أوغلو قنصلية بلاده في مدينة سمرقند لتصبح أول بلد يفتتح قنصلية عامة في سمرقند.

جدير بالذكر أن تركيا كانت أول دولة اعترفت بأوزبكستان لدى نيلها استقلالها عام 1991 وأول دولة افتتحت سفارة لها في طشقند.

وفي المحطة الأخيرة بجولته الآسيوية زار تشاوش أوغلو قيرغيزستان حيث التقى الرئيس القيرغيزي ألمازبك أتامباييف.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء تيمير سارييف وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية.

وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تحديث اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات من أجل تسهيل الأعمال التي تنفذها الشركات التركية العاملة في قرغيزستان، وعلى تسريع وتيرة الأعمال التي ينفذها معهد يونس امره في قيرغيزستان.

كما عقد تشاوش أوغلو مؤتمراً صحفيا مع نظيره رسلان قزاقباييف، في العاصمة بيشكك أكد خلاله أن تنظيم "غولن" الإرهابي يشكل تهديدًا لقرغيزيا، وليس لتركيا فقط.

وأضاف " وأضاف: "نؤمن بأننا سنتمكن من التخلص من تنظيم غولن الإرهابي، فلا حاجة إلى منظمات إرهابية مثل غولن في قطاع التعليم والقطاعات الأخرى".

وأكد تشاوش أوغلو أن مدارس "وقف المعارف" التركي في قرغيزيا ستكون الأولى من نوعها في آسيا الوسطى.

ولفت إلى أن بدء وقف المعارف التركي فعالياته في قرغيزيا، يشير إلى مدى الاهتمام الذي توليه تركيا لهذا البلد.

وأوضح أن بدء التفاوض لتوقيع اتفاق التجارة التفضيلية بين الجانبين خطوة مهمة جدا، وتمهيد لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقرغيزيا.

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا ترغب في رفع حجم التبادل التجاري مع قرغيزيا إلى مليار دولار

كما أكد أن تركيا ستدعم بقوة ترشيح قرغيزيا لعضوية مجلس الأمن الدولي.

بدوره قال وزير خارجية قرغيزيا رسلان قزاقباييف، إن بلاده تنتظر من تركيا فتح مدارسها والمساهمة في عملية التعليم داخل أراضيها.

وأضاف: "بلادنا وتركيا دولتان شقيقتان تملكان لغة وديانة مشتركتين، ولا توجد بينهما أي مشكلة سياسية

ولفت إلى أن تشاوش أوغلو يعتبر أول وزير خارجية يزور قرغيزيا، عقب الانتخابات الرئاسية في يناير/ كانون الثاني الماضي. وأوضح أن تركيا تعتبر أيضا أول دولة تعلن اعترافها بقرغيزيا، لافتا إلى وقوفها إلى جانب بلاده دائما.

وأعرب قزاقباييف عن بالغ شكره لنظيره التركي إزاء مساهماته الكبيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث كرّمه بوسام وزارة الخارجية للتعاون الدولي.