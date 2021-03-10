تراجع معدلات البطالة في تركيا إلى 12.2% في يناير

تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 12.2 بالمئة في يناير/كانون الثاني فيما ارتفع معدل مشاركة قوة العمل إلى 50 بالمئة عن الشهر الماضي، وذلك حسب بيانات صادرة اليوم الأربعاء قُدمت بشكل جديد يتفق مع المعايير الدولية.



وكان معدل البطالة 12.6 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول و12.8 بالمئة قبل عام، قبل أن تجتاح تداعيات فيروس كورونا البلاد. وخلال 2020 حال حظر لتسريح العاملين دون ارتفاع البطالة، والذي جرى تمديده إلى منتصف مايو/أيار.

البيانات الجديدة الرسمية تشمل قياسا معدلا في ضوء العوامل الموسمية للقصور في تشغيل القوى العاملة، الذي ارتفع لأربعة أشهر متتالية إلى 29.1 بالمئة في يناير/كانون الثاني، مقتربا من ذروة لامسها في مايو/أيار العام الماضي في ذروة إجراءات العزل العام التركية لمكافحة كوفيد-19.

وفي تعديله، أصدر المعهد لأول مرة بيانات تخص شهرا واحدا بدلا من بيانات ثلاثة أشهر امتثالا لقرارات منظمة العمل الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.