تركيا ترحب بلعب دور فعال للوساطة في إحلال السلام بأفغانستان

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استعداد أنقرة للمشاركة في الوساطة للعمل على إحلال السلام بأفغانستان والمنطقة.

جاءت تصريحات أدلى بها عمر جليك، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب في أنقرة؛ في اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء.

وأوضح المسؤول التركي أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وأفغانستان دخلت عامها المائة، وأن الأول من مارس/آذار من كل عام يشهد الاحتفال بيوم الصداقة التركية الأفغانية.

وشدد على أن "تركيا هي الدولة الأنسب لتكون وسيطًا لحل النزاع في أفغانستان، وذلك لما لديها من قدرة دبلوماسية كبيرة، ومستعدون لأية وساطة من أجل المساهمة في إحلال السلام بذلك البلد، والمنطقة".

وتابع قائلا "فدبلوماسيونا يقومون بالوساطة في مناطق جغرافية بعيدة في أنحاء متفرقة من العالم، فتركيا هي الوسيط المناسب، لأنها وسيط يمكن الوثوق به، وما أذكره بخصوص هذه الاقتراح، أقوله من حيث المبدأ. أما الفنيات وطريقة التنفيذ، فهو موضوع مرتبط بالتقييم الذي ستقوم به وزارة خارجيتنا".

سياسة العقوبات سياسة خاطئة:

على صعيد آخر، قال جليك إنه يتعين العودة إلى طاولة المفاوضات بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وإبرام اتفاق ملزم لجميع الأطراف، بعيدًا عن العقوبات التي أكد أنها سياسة خاطئة.

وأضاف قائلا "سبق وأن أشدنا بالاتفاق النووي بين طهران ومجموعة (5+1)"، متابعًا "ولو كان الأمر قد استمر على نفس المنوال ما كانت لتظهر التكاليف التي يتم تكبدها اليوم، ولما ظهرت قبالتنا تلك الأزمات".

واستطرد جليك موضحًا أن هناك تخوف من الجانب الإيراني لعدم وجود التزامات تجاهه من الدول الأخرى، مطالبًا تلك الدول بقطع التزامات على نفسها ليسمح بعمليات التفتيش.

وزاد قائلا "كما أن سياسة العقوبات سياسة خاطئة، فالذي يُعاقب بهذا الشكل هو الشعب الإيراني، كما أنها عقوبات أحادية الجانب، وفي معظم الأحيان لا تمتثل لأية قانون أو إنصاف".

وأكد أن هناك علاقات جوار تربط تركيا بإيران، وأن بلاده أفضل من يعرفها، مجددًا تأكيده أن العقوبات لن تؤدي إلى أية نتيجة، الأفضل هو التوقيع على اتفاق نووي".

وأردف قائلا "هذا الاتفاق سيمكن من وقعوا عليه من العالم الغربي أن يتابعوا التطورات بإيران بكل أريحية، وكذلك ستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملية التفتيش بكل شفافية، على أن يتم الوفاء بالوعود لطهران، وبهذا الشكل يزداد التعاون بين كافة الأطراف".

وتابع جليك مشددا على "ضرورة العودة إلى الطاولة. يجب التوقيع على اتفاق نووي شامل. يجب التمسك بالالتزامات المتبادلة أمام العالم بأسره. ونتيجة لهذه الالتزامات ، ينبغي اتخاذ اللازم، عندها سيشعر الموقّعون على الاتفاق بالارتياح".