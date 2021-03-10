تركيا تستنكر خريطة يعتزم إقليم شمال العراق إصدارها بمناسبة زيارة البابا

أعلنت تركيا استنكارها ورفضها لطابع بريد يعتزم إقليم شمال العراق إصداره بمناسبة زيارة البابا فرانسوا للإقليم، يضم خريطة تظهر بعض الولايات التركية داخل حدود الإقليم.

وقال بيان مكتوب أصدرته وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن إدارة إقليم شمال العراق يعتزم إصدار عدة طوابع تذكارية بمناسبة زيارة البابا للإقليم، أحد هذه الطوابع يحمل خريطة للإقليم تظهر أراضِ تركية داخل حدود الإقليم مؤكدة رفضها التام لتلك الخطوة.

وأضاف البيان أن بعض المسؤولين بإقليم شمال العراق يحاولون استغلال هذه الزيارة للإفصاح عن أحلامهم بخصوص أراضي الدول المجاورة للعراق، وأن سلطات الإقليم تدرك جيداً أن مثل هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل.

وطالب البيان إدارة الإقليم بالتراجع الفوري عن هذا الخطأ وتقديم الإيضاحات اللازمة.