تركيا تطلق صاروخاً هجيناً إلى الفضاء بنهاية الصيف

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك إن تركيا تستعد لإطلاق صاروخ بمحرك هجين فريد من نوعه إلى الفضاء بحلول نهاية الصيف. وأضاف أن هذه الخطوة ستقدم مساهمة حاسمة في خريطة الطريق الفضائية للبلاد وستشكل أساساً لمهمات القمر المستقبلية.

وتم تطوير الصاروخ من شركة دلتا V التي ستتولى عملية إطلاقه أيضاً، وهي شركة تكنولوجيا فضاء مقرها إسطنبول تعمل على تقنية أصيلة لمحرك هجين.

وقال ورانك لوكالة أنباء بلومبرغ يوم الثلاثاء: "ستطلق شركة دلتا V التركية الصاروخ الذي سيتجاوز ارتفاع 100 كيلومتر وهو بداية الفضاء الخارجي، في نهاية الصيف إن شاء الله".

وقام ورانك أواخر الشهر الماضي بزيارة لشركة دلتا V أعرب من خلالها عن توقعاته بأن تقوم الشركة بتطوير محركات تجعل إطلاق مهماتنا الفضائية والقمرية ممكنة.

وأشار الوزير إلى أن استخدام التكنولوجيا الهجينة في إنتاج محرك الصاروخ سيؤدي إلى ميزة تجارية كبيرة لأنه يولد نفس قوة الدفع بجزء بسيط من تكلفة المنافسين.

ومن المتوقع وفقاً لتصريحات الوزير، أن يتم إطلاق الصاروخ من ساحل البحر الأسود، وهو ما يشكل أهم خطوة في هذه المرحلة إذ تستعد البلاد لمهمة القمر عام 2023.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان كشف الشهر الماضي عن برنامج الفضاء الوطني الطموح للبلاد ومدته 10 سنوات، ويتضمن بالإضافة إلى المهمة الأساسية، إرسال رواد فضاء أتراك في مهمة علمية وتطوير أنظمة أقمار صناعية قابلة للتطبيق دولياً.

وقال أردوغان إن تركيا تخطط لإقامة أول اتصال مع القمر في عام 2023 بالتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا.

وقال ورانك إن الاختبارات على الصاروخ الهجين ستبدأ هذا الشهر. مضيفا أنه كجزء من مهمة 2023 سيتم الإطلاق الأول إلى المدار بتعاون دولي، وبعد ذلك سينقل المحرك الهجين الذي صنعته شركة دلتا V المركبة الفضائية التركية إلى سطح القمر في غضون 3 أيام تقريباً.

ووفقاً لخارطة الطريق ستطلق البلاد في المرحلة الثانية عام 2028، الصواريخ محلية الصنع في الفضاء بنفس الطريقة التي أطلقت بها المسبار.

وقال ورانك إن البلاد تتطلع أيضاً إلى إنشاء محطة تحكم أرضية لمشروع القمر والبعثات المستقبلية. مؤكداً أن الحكومة تجري محادثات مع شركاء أجانب لتصنيع صواريخ أكبر يمكنها نقل حمولات ذات أوزان ثقيلة، وأن تركيا تبحث عن شراكة مع إحدى دول إفريقيا لبناء ميناء فضائي بشكل مشترك.

وأشار تقرير لبلومبرغ نُشر الشهر الماضي إلى أن تركيا تفكر في إنشاء ميناء فضائي في الصومال باستثمارات تبلغ 350 مليون دولار، وأن الحكومة تخطط لبناء موقع لإطلاق الصواريخ هناك حيث تستضيف الصومال أكبر قاعدة عسكرية تركية.

وذكر التقرير أيضاً أنه سيتم إنشاء ميناء منفصل في تركيا لعمليات الإطلاق الحساسة، مثل الأقمار الصناعية لأغراض الأمن القومي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أردوغان تحدث في أواخر يناير/كانون الثاني إلى إلون ماسك رئيس شركة تسلا وسبيس إكس حول التعاون المحتمل مع الشركات التركية في تقنيات الفضاء.

وكان صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس أطلق في وقت سابق من نفس الشهر، الجيل الجديد من قمر الاتصالات التركي تورك سات 5A من فلوريدا/الولايات المتحدة.