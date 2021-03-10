تشاوش أوغلو: نعمل للارتقاء في علاقاتنا مع أوزبكستان أكثر

أكد وزير الخارجية التركي على إن علاقات بلاده مع أوزبكستان وصلت إلى مستوى متقدم للغاية، وشدد على وجود إمكانية للارتقاء بها بشكل أكبر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير مولود تشاوش أوغلو للإعلام الأوزبكي، الثلاثاء، بعد لقائه مع الرئيس شوكت ميرزيوييف، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى أوزبكستان.

وأفاد تشاوش أوغلو أنه نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان لميرزيوييف.

وبيّن رغبة أردوغان بزيارة أوزبكستان لحضور الاجتماع الثاني للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

كما أوضح أنه بحث مع ميرزيوييف جميع جوانب العلاقات الثنائية، وقدم معلومات حول الاستعدادات للقمة.

وأشار إلى أنه أعرب عن شكره للدعم المقدم للشركات التركية، مضيفا أنه تلقى توصيات لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

ولفت إلى أنهما تناولا خلال اللقاء الاجتماعات والمنتديات المزمع عقدها مستقبلا.

وأضاف: "لدينا تاريخ مشترك مع أوزبكستان كما أننا أمة واحدة، زرنا المدن القديمة في أوزبكستان وشاهدنا التراث التاريخي والحضاري والثقافي هناك، أوزبكستان هي موطن العديد من العلماء وهم أسلافنا المشتركين. لقد شهدنا كرم الضيافة خلال هذه الزيارة".

وأكد أن العلاقات الثنائية وصلت خلال 4 سنوات إلى نقطة متقدمة جدا، لافتا إلى امتلاك تركيا وأوزبكستان لإمكانيات كبيرة تمكنهما من تطويرها.

وتابع: "يمكن لعلاقاتنا أن ترتقي بشكل كبير، ونحن نعمل من أجل ذلك أيضا".