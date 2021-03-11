الشيخ تميم يستقبل وزير الخارجية التركي في الدوحة

اجتمع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث معه المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري الخميس، أن الشيخ تميم استقبل تشاوش أوغلو في الديوان الأميري بالدوحة.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

كما ناقش الطرفان في الاجتماع أبرز المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن تشاوش أوغلو يتواجد في الدوحة للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا وقطر وروسيا، المزمع عقده اليوم.